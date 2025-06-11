Программу льготного кредитования гостиниц не будут продлевать в России

Министерство экономического развития России решило не продлевать программу льготного кредитования для строительства гостиниц. В настоящее время рассматриваются другие варианты финансирования.

«Поскольку лимит по льготному кредитованию фактически выбрали в полном объеме, то сейчас на повестке дня альтернативный механизм финансирования создания гостиниц. Это та задача, по которой мы должны в этом году максимально продвинуться и по возможности решить. Пока нового окна по 141-му (постановлению правительства – прим. ред.) не будет», – цитирует главу Минэкономразвития РФ Дмитрия Вахрукова «Интерфакс».

Альтернативным вариантом может стать привлечение частных средств. Новый механизм планируют подготовить к июлю и обсудить с регуляторами на законодательном уровне.

Напомним, что в Иркутской области несколько проектов успели войти в указанную ранее программу и получить льготные кредиты на строительство и реновацию. Реализация запланирована в столице Приангарья и Байкальске.