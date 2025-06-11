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Губернатор вручил именные часы мужчинам, сбивавшим дроны ВСУ камнями в Приангарье

В Иркутской области поощрили мужчин, которые сбивали дроны во время первой в Сибири атаки подручными предметами, в том числе камнями. Награды смельчакам вручил губернатор Игорь Кобзев.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«За активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, ответственность, проявленную во время атаки дронов, вручил благодарности и именные часы. Вы настоящие герои, которые, рискуя собой, не допустили жертв, предотвратили возможную трагедию», – сообщил Кобзев в своем тг-канале.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По данным главы региона, с беспилотниками боролись Евгений Адорченко, Виктор Васильев и Валерий Шишкин. Все они являются сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Усольский». Также в ликвидации БПЛА принял участие военнослужащий Министерства обороны России Алексей.

Кроме того, в стороне не остались водители большегрузов Антон Мацкевич, Дмитрий Бондаренко, Шамиль Гамидов, Игорь Бородкин: им Игорь Кобзев также намерен передать награды.

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Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, первая в Сибири атака дронов произошла в поселке Средний Усольского района Иркутской области 1 июня. Известно, что устройства вылетели из фуры. Неравнодушные граждане пытались сбить БПЛА вручную – частично это удалось сделать. В настоящее время ведутся поиски людей, причастных к запуску оборудования.


<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p> <p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p> <p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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