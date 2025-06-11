Жителя Иркутской области уличили в хищении 38 млн рублей у подростка из Москвы

Банда телефонных мошенников похитила у подростка из Москвы 38 млн рублей. Во время следственных мероприятий выяснилось, что к преступлению может быть причастен житель Иркутской области.

Как отмечает МВД России, злоумышленники звонили несовершеннолетней москвичке и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования средств они убедили подростка собрать семейные сбережения, включая валюту, и передать их курьеру. Ущерб превысил 38 млн рублей.

24-летний житель Иркутской области, по предварительным данным, и был курьером: по указанию своих «работодателей» он специально приехал за деньгами в столицу, забрал их и перевел сообщникам. После получения вознаграждения сибиряк вернулся в Приангарье.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Житель Приангарья задержан и заключен под стражу.