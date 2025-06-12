Первую спортплощадку для маломобильных граждан обустроят в Иркутске

В Иркутске на бульваре Гагарина появится новая спортивная площадка, которая оснащена в том числе специализированными тренажерами для маломобильных граждан. Это первый подобный объект в столице Приангарья.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Принято решение новое пространство дополнительно оснастить специализированными тренажерами для маломобильных граждан, использующих кресла-коляски. Особенность такого оборудования – наличие складных сидений, что обеспечивает удобство и безопасность тренировок для людей с ограничениями по здоровью», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Площадку разместят между зданиями № 9 и № 11. Выбор остановили на этом участке, поскольку он доступен пешеходам и автомобилистам, имеет высокую проходимость. Предполагается, что спортобъект будет способствовать социальной интеграции различных групп населения, включая ветеранов СВО.

Открытие запланировано на начало августа 2025 года.