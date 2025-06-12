Незаконно добытую криптовалюту предложили конфисковывать после инцидента в Приангарье

После обнаружения в Иркутской области, где на юге майнинг под запретом, огромных ферм предложено конфисковывать незаконно добытую криптовалюту. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Общая стоимость изъятого оборудования превышает 6 млн долларов. <…> Эта история еще раз доказывает необходимость принятия специальных мер ответственности, чтобы правоохранители могли не только обвинять "черных" майнеров в мошенничестве, но и конфисковывать незаконно добытую криптовалюту», – сообщил в своем тг-канале депутат.

Он пояснил, что соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму. Его планируют рассмотреть «как можно скорее». По мнению Горелкина, механизмов запрета недостаточно: они «бьют» в основном по добросовестным майнерам, потому, по его словам, нужно расширять правовой инструментарий.

Напомним, накануне правоохранители накрыли «крупномасштабные» майнинговые фермы в Иркутске и Ангарске. На месте обнаружили свыше 4,5 тысячи работающих «асиков» – оборудование изъяли. Возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается. Известно, что фигуранты являются злостными нарушителями: даже после того, как технику забрали, они продолжили майнить.