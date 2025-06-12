Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июня: 8 477,7500 руб/1 г золота и 93,3700/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 477,7500 руб.

1 грамм серебра - 93,3700 руб.

1 грамм платины - 3 093,7200 руб.

1 грамм палладия - 2 697,4800 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 89,6904 р. (1,07%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7600 р. (1,92%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 66,3101 р. (2,19%) .