«Эмоции спортивного праздника»: Как прошел Зелёный Марафон в Иркутске?

От ведущих вузов региона — БГУ, ИРНИТУ, ИГМУ — в Иркутске на старт Зеленого марафона вышли команды по 100 бегунов.

Всего в Зеленом марафоне, который прошел в Иркутске на острове Юность, участвовали почти 2 000 спортсменов и болельщиков. В программу вошли забеги на 50, 100 и 200 м (для детей разного возраста), 4,2 км (взрослые участники) и северная ходьба.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

В этом году забег проходил при поддержке СберПрайма. С подпиской СберПрайм пользователи могут получать выгоду до 10 тыс. бонусов Спасибо каждый месяц, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др.

Федеральный партнёр Зеленого марафона – СберЗдоровье, медицинский сервис для заботы о здоровье.

Партнер Зеленого марафона в Иркутске – ООО «Перспектива». Компания всем участникам забега предоставила воду собственной торговой марки «Волна Байкала». Артезианская вода помогала спортсменам поддерживать водный и минеральный баланс.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

А у болельщиков большим успехом пользовались авторские десерты, которые предоставил партнер проекта — кондитерская «Мария».

Еще один иркутский партнер забега, «Стройлогистика», которая располагает собственным производственным комплексом и выпускает поликарбонат, предоставила суперприз — каркасный бассейн.

По традиции Зелёный Марафон носил благотворительный характер – все добровольные пожертвования во время марафона и на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». А Сбер удвоил эту сумму.