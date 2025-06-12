Снижение ставок по ипотечным кредитам началось в России

По прогнозам аналитиков, средние ставки по ипотеке к началу июля могут опуститься до 19-22% годовых.

В конце прошлой недели ЦБ снизил размер ключевой ставки до значения 20% годовых. Напомним, ключевая ставка оставалась неизменной с октября 2024 года. Крупнейшие игроки банковского рынка отреагировали на изменения первыми. Так, в ВТБ объявил, что обновлённые ставки по рыночным программам начнут действовать во второй половине июня, банк анонсировал снижение минимум на 1,5-2 процентных пункта. Ранее о снижении ставок по своим ипотечным программам на 2-3,5 п.п. уже сообщил Сбербанк. Банк «Россия» с 9 июня снизил ставки по ипотечным программам на 1 п.п.

«Решение Банка России снизить ключевую ставку стало позитивным сигналом для рынка кредитования физлиц – он начинает постепенное восстановление. Понимая, что они остаются достаточно высокими для заемщиков, фокусируемся прежде всего на работе по программам господдержки, которые остаются драйвером рынка», – говорит Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Он отметил, что банк взаимодействует с ЦБ РФ и правительством, чтобы сохранить доступность льготной ипотеки для заемщиков и эффективность для всех участников рынка и продолжает активно работать по госпрограммам с учетом их социальной значимости для миллионов россиян.

Между тем, по прогнозам аналитиков средние ставки по ипотеке к началу июля могут опуститься до 19-22% годовых. По словам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, снижение процентных ставок крупнейшими банками России повлечёт за собой снижение ставок и другими банками, поскольку никто не захочет сокращать свою долю рынка в пользу более крупных конкурентов. На текущий момент даже с учетом снижения средние ставки по рыночной ипотеке остаются очень высокими, но заёмщикам, которые не могут взять ипотеку в рамках одной из льготных программ, снижение до такого уровня всё-таки хоть немного, но сократит издержки по обслуживанию долга.