Около 538 млн рублей на создание модульных отелей получит Иркутская область

Все средства поступят к 2027 году.

Департамент развития туризма Минэкономразвития России подвел итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025-2027 годах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Цель конкурса – предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации для софинансирования при реализации таких инвестиционных проектов.

От Иркутской области были поддержаны 12 заявок.

Приангарье получит субсидию, общий объем которой составляет 537,7 млн рублей: в 2025 году до региона будет доведено 105,4 млн рублей, в 2026 – 325,7 млн рублей, в 2027 – 106,6 млн рублей.

– Одна из основных задач, которые ставит перед нами нацпроект «Туризм и гостеприимство», – создание инфраструктуры для туризма. Проведена большая работа по подготовке проектных заявок. Из предусмотренных в федеральном бюджете средств мы получили весомую сумму, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.