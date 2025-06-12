Шесть человек погибли в ДТП в Аларском районе Иркутской области

«Лада Гранта» столкнулась с самодельным транспортным средством.

В ночное время на 28-м километре автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» недалеко от села Ныгда произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с самодельным транспортным средством, двигавшимся в попутном направлении. Об этом сообщило в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии на месте погибли водитель и четыре пассажира мини-трактора. Позже в машине скорой помощи скончался водитель легкового автомобиля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются. По факту инцидента проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Нижнеудинском районе Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Худоеланское перевернулся автовоз. Транспорт вез восемь новых автомобилей.