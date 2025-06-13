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Иркутяне пытались устроить опасные автогонки на федеральной трассе «Сибирь»

В Иркутске правоохранителям удалось предотвратить начало нелегальных гонок на автомобилях. Организаторы намеревались провести опасное мероприятие на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

«Оперативно на место сбора "гонщиков" направились четыре экипажа ДПС, которые не допустили начала мероприятия и пресекли неправомерные действия граждан», – пояснили в городской Госавтоинспекции.

Информацию о том, что будут гонки, распространяли через мессенджеры. Во время инспекции данные подтвердились. Нарушителей удалось оперативно найти и остановить. В отношении них составлено 23 административных протокола по факту управления незарегистрированным и неисправным транспортом, наличия тонировки, езды без регистрационных знаков, а также из-за других нарушений.

Одному гонщику грозит уголовное дело из-за езды с поддельным идентификационным номером кузова. Его транспорт переместили на спецстоянку – организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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