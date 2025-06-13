Волк с Уолл-стрит и скаут: названы самые необычные актуальные вакансии в Иркутске

Эксперты hh.ru составили топ самых необычных и вместе с тем актуальных вакансий в Иркутской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас. Подборку публикует SIA.RU.

Жителям столицы Приангарья доступна вакансия администратора страшного кинотеатра. В обязанности входит встреча клиентов, работа с кассой, техническая подготовка к проведению сеанса и взаимодействие со зрителями, которых нужно пугать. Исполнитель сможет рассчитывать в месяц на сумму до 40 тысяч рублей. В приорителе – ответственные, коммуникабельные, харизматичные и артистичные.

В модельное агентство требуется скаут: ему предстоит искать новых моделей, приглашать их на кастинги и вести отчетность. Работать можно удаленно за зарплату до 40 тысяч рублей в месяц. Необходимо быть активным пользователем социальных сетей.

Еще одна необычная вакансия – сборщик наград на производство, в задачи которого входят сборка, комплектация и упаковка наград, флагов, брендированных сувениров и текстиля. Сотруднику готовы платить до 65 тысяч рублей в месяц. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

В строительной компании открыта вакансия волка с Уолл-стрит. Основная задача – закрытие сделок по недвижимости. Зарплата составляет от 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Работодатель готов вкладываться в обучение, новичкам предоставляют наставника.