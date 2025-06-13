Названы опасные для купания водоемы в Иркутской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили водоемы в Иркутской области. По итогам инспекций выявлены опасные для купания реки и озера.

В список попали:

городской пруд в Усолье-Сибирском;

река Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис» в Усолье-Сибирском;

река Белая ниже сброса КОС ООО «ВИК» в поселке Мишелевка Усольского района;

река Ангара ниже сброса КОС ООО «Кедр» в поселке Железнодорожный Усольского района;

озеро Александровское в поселке Бохан;

река Ида в поселке Бохан;

река Ангара в селе Олонки Боханского района;

река Лена (левый берег) в район Судоверфи в Жигаловском районе;

река Анга (правый берег) в поселке Качуг;

залив Братского водохранилищав селах Усть-Алтан и Рассвет Осинского района;

берег водохранилища в местности Нукурик в Осинском районе;

река Акульшетка 9 км ниже спуска сточных вод в городе Тайшете;

река Средняя Ерчема 0,770 км ниже спуска сточных вод в районе ж/д станции Невельская в Тайшетском районе;

река Бирюса около Бирюсинского моста в Тайшетском районе;

река Белая в районе сел Узколугское и Узкий Луг в Черемховском район;

озеро Ордынское около зоны отдыха в 25 км от поселка Усть-Ордынский;

река Куда в черте села Капсал в Эхирит-Булагатском районе;

озеро Кударейка около зоны отдыха в деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района;

река Куда в поселке Усть-Ордынский.

По данным Роспотребнадзора, вода здесь не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, соответственно, купание в них опасно для здоровья.