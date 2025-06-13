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Названы опасные для купания водоемы в Иркутской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили водоемы в Иркутской области. По итогам инспекций выявлены опасные для купания реки и озера.

В список попали:

  • городской пруд в Усолье-Сибирском;
  • река Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис» в Усолье-Сибирском;
  • река Белая ниже сброса КОС ООО «ВИК» в поселке Мишелевка Усольского района;
  • река Ангара ниже сброса КОС ООО «Кедр» в поселке Железнодорожный Усольского района;
  • озеро Александровское в поселке Бохан;
  • река Ида в поселке Бохан;
  • река Ангара в селе Олонки Боханского района;
  • река Лена (левый берег) в район Судоверфи в Жигаловском районе;
  • река Анга (правый берег) в поселке Качуг;
  • залив Братского водохранилищав селах Усть-Алтан и Рассвет Осинского района;
  • берег водохранилища в местности Нукурик в Осинском районе;
  • река Акульшетка 9 км ниже спуска сточных вод в городе Тайшете;
  • река Средняя Ерчема 0,770 км ниже спуска сточных вод в районе ж/д станции Невельская в Тайшетском районе;
  • река Бирюса около Бирюсинского моста в Тайшетском районе;
  • река Белая в районе сел Узколугское и Узкий Луг в Черемховском район;
  • озеро Ордынское около зоны отдыха в 25 км от поселка Усть-Ордынский;
  • река Куда в черте села Капсал в Эхирит-Булагатском районе;
  • озеро Кударейка около зоны отдыха в деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района;
  • река Куда в поселке Усть-Ордынский.

По данным Роспотребнадзора, вода здесь не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, соответственно, купание в них опасно для здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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