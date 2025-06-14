Озвучены самые востребованные профессии в Иркутской области с высоким заработком

Кадровый центр Иркутской области представил топ жизненно важных профессий в регионе с высоким заработком. В настоящее время требуются специалисты в сферах медицины, энергетики, торговли и других.

Наибольшее число предложений представлено в сфере транспорта. В Братске водителям муниципальных автобусов предлагают до 130 тысяч рублей в месяц: сейчас требуется 50 человек. Еще больше – 78 водителей – нужны транспортному предприятию на пассажирские маршруты Иркутска: людям готовы платить до 105 тысяч рублей в месяц.

Немало вакансий и в торговле – более 600, почти половина – для продавцов, которые могут рассчитывать на зарплаты до 65 тысяч рублей в месяц. Такое же вознаграждение предлагают администраторам торговых залов. Больше всего смогут заработать менеджеры по продажам автомобилей – до 100 тысяч рублей.

Большой спрос в настоящее время на врачей – открыто около 200 вакансий. Самые большие доходы предлагают анестезиологам-реаниматологам – до 185 тысяч рублей. Такие специалисты нужны в государственных учреждениях здравоохранения и частных клиниках Иркутска, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Куйтуна.