Три автомобиля столкнулись на трассе в Приангарье: погибла женщина и пострадали дети

Авария случилась в Шелеховском районе Иркутской области. На 18-м км трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись три машины, в результате чего пострадали люди, есть погибший.

Инцидент случился накануне вечером, сообщает региональная Госавтоинспекция. По предварительным данным, водитель Mazda Demio при обгоне большегруза Scania Actros не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с ним. После этого машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с Range Rover.

«В результате произошедшего 55-летняя водитель Mazda погибла на месте ДТП, троим ее пассажирам, в том числе двоим несовершеннолетним 14 и 17 лет, потребовалась помощь медиков», – пояснили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится всесторонняя проверка.