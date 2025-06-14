Большинство иркутян копят деньги в рублях

Аналитики провели исследование и выяснили, в какой валюте жители Иркутска предпочитают копить сбережения. Оказалось, что большинство предпочитает рубли.

«Сейчас 64% иркутян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 38% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% – в евро, а 22% – китайских юанях», – отмечают эксперты SuperJob.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, выбирает американские и европейские деньги, а китайский юань – горожане в возрасте 35–45 лет.

С ростом величины доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается. Кроме того, значительно чаще верят в доллар, евро и юань мужчины, женщины – в рубль.

В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений лидирует рубль, значительно опережая и евро.