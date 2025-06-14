Непогода обрушилась на Иркутскую область: фиксируются ливни и сильный ветер

На Иркутскую область обрушилась непогода. В разных муниципалитетах прошли ливни, а также были зафиксированы сильные порывы ветра. Аналогичные явления возможны и завтра.

«Прошли ливневые дожди. В Братске были зафиксированы локальные отключения света. На некоторых улицах не справлялась ливневка, соответсвующие службы отрабатывали сигналы. Усиление ветра до 19-20 м/с фиксировали в Тайшетском и Чунском районах », – прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Он также добавил, что завтра, 15 июня, в северных районах местами вновь возможны сильные дожди и ливни, по области – грозы с порывистым ветром.

Что касается Иркутска, то его жителей ждут переменная облачность, днем вероятен небольшой дождь, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 3−8 м/с с порывами днем до 11 м/с. Температура ночью составит +12…+14 градусов, днем – около +26…+28 градусов.