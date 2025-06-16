РБК: Число коррупционных преступлений в России за год выросло на 24%

Большая часть – взятки.

В первом квартале 2025 года в России выявлено на 24% больше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Зафиксировано 15 458 таких случаев, тогда как в 2024 году их было 12 466. Доля коррупционных преступлений в общей статистике увеличилась до 3,2%. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Более 60% нарушений связаны со взятками, при этом количество выявленных фактов взяточничества выросло на 29%. Одновременно сократилась доля мелких взяток – с 48,2% в 2017 году до 20,3% в текущем.

Генпрокуратура также отмечает рост числа коррупционных преступлений, совершенных организованными группами (+46,5%), а также в крупном и особо крупном размере (+65,7%). За первый квартал к ответственности привлечены 5 478 человек.

Ранее мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Следствие утверждает, что с 2018 по 2024 год Логинов получил взятку от гендиректора коммерческой организации в виде денежных средств и оплаты строительства бани. Взамен он обеспечил победу в конкурсах на ремонт городских дорог.