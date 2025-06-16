Ирано-израильский конфликт: Стоимость Brent может вырасти до 100 долларов за баррель

Кратно увеличить цену на российскую нефть может блокировка Ормузского пролива.

Эскалация напряженности между Ираном и Израилем спровоцировала резкий рост цен на нефть марки Brent, которая впервые с января 2025 года превысила 78 долларов за баррель. Аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок до 100 долларов к концу июня, если конфликт продолжится. Опасения связаны с возможными ударами Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре, что сократит поставки сырья на мировой рынок. Об этом пишет газета «Известия».

Особую угрозу представляет потенциальная блокировка Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти.

В случае его закрытия цены могут взлететь до 250 долларов, хотя эксперты считают такой сценарий маловероятным. Тем временем Россия может выиграть от роста цен, увеличив доходы от экспорта нефти в Китай и Индию.

– Физически нефти в настоящее время на рынке достаточно. Рынок опасается, что что-то произойдет с иранской добычей и ее экспортом. Это пока Израиль бьет по ядерным и военным объектам, потом начнет бить по энергетическим, чтобы сократить доходы Тегерана, не позволить ему быстро восстановиться и продолжить реализовывать свою ядерную программу, – считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Напомним, что рубль продолжает укрепляться уже шесть месяцев. В мае его курс относительно доллара вырос на 4%, против юаня – на 3%, а евро потерял около 3% по отношению к рублю. С начала года иностранные валюты обвалились к рублю на 25-30%. Российский предприниматель Олег Дерипаска советует «покупать валюту в удвоенном темпе».