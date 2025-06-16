Реже использовать наличные и банковские карты стали россияне в 2025 году

Популярность банкоматов снизилась до 14-летнего минимума.

В первом квартале 2025 года количество операций по снятию наличных в банкоматах достигло 14-летнего минимума – всего 394 млн транзакций, что близко к антирекорду 2009 года. Объем снятых средств также сократился до 7,6 трлн рублей, самого низкого показателя с начала 2023 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Платежи картами за товары и услуги тоже снизились – до 13,2 трлн рублей, что на 2,5 трлн меньше, чем в предыдущем квартале. Эксперты связывают это с глобальным трендом на отказ от карт в пользу цифровых кошельков, таких как WeChat, AliPay и UPI.

«При этом оборот наличных в рознице вырос на 3,3%. Это может быть следствием введения прогрессивного налогообложения с начала 2025 года: часть бизнеса перешла на расчеты наличными, чтобы минимизировать налоговую нагрузку». – предполагают аналитики.

Напомним, что в мае 2025 года банки выдали россиянам 1,23 млн кредитов наличными на общую сумму 206,75 млрд рублей. По сравнению с маем 2024 года количество выдач сократилось на 62%, а объем – на 69%.