Почему отключают интернет в российских регионах?

Эксперты объяснили причины отключений мобильного интернета, которые начались накануне Дня Победы и затронули Москву, Подмосковье и другие регионы Центрального федерального округа. Эти меры были приняты на фоне масштабных атак беспилотников. Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что 6 и 7 мая было зафиксировано около 520 налетов БПЛА. Одновременно с ограничениями мобильного интернета временно закрывались аэропорты в ряде городов ЦФО, Поволжья и юга России.



Ранее ограничения касались в основном навигационных систем, но теперь этого недостаточно, так как беспилотники могут использовать вышки сотовой связи и мобильный интернет для навигации, отметил Тимофей Воронин из компании «Интеллектуальная аналитика». В условиях подготовки к параду Победы эта мера показала эффективность и теперь применяется в городах с важными стратегическими объектами, сообщает газета "Ведомости".

Отключения мобильного интернета вызывают проблемы с оплатой через Систему быстрых платежей, работой такси, каршерингом и другими сервисами. В Ярославской области временно отменили штрафы за безбилетный проезд из-за проблем с оплатой наличными. Мобильные операторы заявляют, что сбои связи происходят по независящим от них причинам.



В начале июня в Омске несколько дней не работала передача мобильных данных. Губернатор Виталий Хоценко призвал жителей отнестись с пониманием, объяснив это вопросами безопасности. Проблемы с интернетом также наблюдались в Усольском районе Иркутской области, Санкт-Петербурге и других регионах.



Массовые отключения мобильного интернета знаменуют сдвиг в политике цифрового контроля, отметил Игорь Бедеров из T.Hunter. Переход к отключению связан с адаптацией дронов, использующих комбинированные системы наведения, и технологическими возможностями, позволяющими централизованно блокировать трафик.