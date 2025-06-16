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Предприниматели в низконалоговых регионах оказались на прицеле ФНС

ФНС усилила контроль за фиктивной миграцией предпринимателей в регионы с низкими налогами. До 2025 года малый бизнес активно использовал такую практику для оптимизации, но теперь внимание налоговых органов привлекает любая перерегистрация в такие регионы.

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Налоговые органы начали более тщательно проверять случаи фиктивной миграции бизнеса в регионы России, предлагающие льготные налоговые ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщили четыре юриста, чьи клиенты столкнулись с проверками из-за смены юридического адреса. Усиление контроля связано с введением нового закона, направленного на пресечение фиктивных переездов. К популярным регионам для такой миграции относятся Удмуртия, Калмыкия, Мордовия, Чечня, Крым и другие.

«Ведомости» ознакомились с содержанием трех писем налоговых органов, адресованных индивидуальным предпринимателям, подозреваемым в фиктивной миграции. Все налогоплательщики занимаются торговлей через маркетплейсы, один из них переехал в Курганскую область, остальные — в Удмуртию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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