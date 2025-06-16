Эксперт: Текущий курс рубля соответствует его реальной стоимости

Без серьезных потрясений изменения курса ждать не стоит.

Текущий курс рубля в диапазоне 70-80 за доллар соответствует его реальной стоимости. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина. По ее мнению, российская экономика после трех лет санкций стабилизировалась, достигнув показателей конца 2021 года.

«Если не будет очередных информационных вбросов, серьезного колебания стоимости рубля ожидать вряд ли стоит», – уверена Сорокина.

Сорокина отметила, что укрепление рубля связано не только с ростом реального сектора и успехами в импортозамещении, но и с усилением позиций России на мировой арене. Более 50% торговых операций уже проводится в национальных валютах, что снижает зависимость от доллара.

Напомним, что рубль продолжает укрепляться уже шесть месяцев. В мае его курс относительно доллара вырос на 4%, против юаня – на 3%, а евро потерял около 3% по отношению к рублю. С начала года иностранные валюты обвалились к рублю на 25-30%. Российский предприниматель Олег Дерипаска советует «покупать валюту в удвоенном темпе».