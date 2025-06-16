Индекс Мосбиржи на пршедшей неделе просел почти на 4%. Лидерами снижения стали строительные компании и эмитенты с высокой долговой нагрузкой. Однако в облигациях ситуация была обратной, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

«Многие выпуски ОФЗ после небольшой коррекции, после объявления ключевой ставки восстановили свои позиции. Это хороший знак для рынка акций, где спекулянты, на мой взгляд, поспешили с негативной оценкой решения Центробанка», – подчеркивает эксперт.

Постепенное снижение ключа наверное лучшее решение сейчас, и в каком-то смысле даже хорошо, что фондовые индексы не переставились вверх сразу на 10-15%, как это было 20 декабря прошлого года. Постепенный рост рынка сам по себе будет привлекать больше внимания и денег, так как сейчас волатильность и топтание на месте отпугивает покупателей.

«Но фондовый рынок может долго запрягать, но потом очень быстро ехать, – предупреждает эксперт. И поверьте моему опыту, пик ненависти к нему приходится как раз на период перед началом роста».

Между тем, на российском рынке в активную фазу входит сезон закрытия реестров. Совокупный объем выплат в этом году составил 4,6 триллиона рублей, это меньше, чем в 2024, тогда акционерам перечислили 4,9 триллиона рублей. При этом создаётся ложное впечатление, что российские компании в массовом порядке отказываются от выплат.

На самом деле только 12% из тех, кто платил в прошлом году, отказались от дивидендов в этом. 29% эмитентов снизили выплаты, но 35% компаний увеличили размер дивидендов в этом году. В основном это компании нефтегазового сектора и электроэнергетики.