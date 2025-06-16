Два сценария для акций Полюса: как снижение ставки ЦБ повлияет на золото и рубль?

Инвесторы задаются вопросом: не приведет ли значительное снижение ставки ЦБ к падению цен на золото, так как средства могут быть перенаправлены в более рискованные активы, что, в свою очередь, может снизить акции Полюса?

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин отмечает, что цены на драгоценный металл в рублях следуют за комбинацией международных цен на золото в долларах, умноженных на обменный курс доллара к рублю. Что касается акции Полюса, то на бумагу сильнее может повлиять динамика курса рубля.

Существует два сценария развития событий.

«Первый: в экономике всё хорошо, инфляция упала, поэтому ЦБ снижает ставку быстро. Курс при этом может быть крепким и давить на акции Полюса. Второй сценарий: в экономике всё плохо, и ЦБ вынужден ускорить снижение ставки под давлением правительства, чтобы избежать глубокую рецессию. Курс при этом может ослабнуть значительно, что, конечно, подержит акции полюса, но лишь частично. Неконтролируемая инфляция и сдержек может частично компенсировать эффект», – резюмирует эксперт,