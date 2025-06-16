Резкое падение юаня и доллара: что ожидать от курса рубля?

На прошедшей неделе курс юаня обновил минимум за два года, опустившись ниже 10 рублей 83 копеек. Фьючерс на доллар также снизился ниже 74 рублей, что является минимумом с 2023 года. Резкое падение произошло в понедельник, когда июньский контракт обвалился на 8%. Аналогичная ситуация наблюдалась с сентябрьским фьючерсом, а в декабрьском — менее выраженная. Однако котировки на этих уровнях долго не задержались и быстро отскочили, отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.
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«Наши аналитики ожидают ослабления рубля по мере снижения ключевой ставки, но до конца года курс не должен превысить 95 рублей за доллар. Дефицит консолидированного бюджета России в январе-апреле, по предварительным данным, составил 2,4 трлн рублей, в то время как год назад он был вдвое выше — 4,8 трлн рублей. По оценкам наших аналитиков, стоит ожидать роста дефицита бюджета больше, чем планировалось ранее. Однако ситуация пока не выглядит критичной», — считает эксперт.
Бюджет недополучит налоговые поступления, но это не вызовет серьезных проблем для правительства и не спровоцирует рост инфляции. Выпадающие доходы будут компенсированы средствами ФНБ в рамках бюджетного правила. Также для увеличения доходов бюджета Минфин может выпустить больше ОФЗ. В борьбе с растущим дефицитом бюджета поможет Банк России, который направит 163 млрд рублей. В прошлом году регулятор после нескольких лет убытков завершил год с прибылью почти в 200 млрд рублей.