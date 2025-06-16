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Сапбордист погиб в Иркутске, нарушив правила безопасности

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Плавательное средство прицепили к моторному судну.

По информации ГУ МЧС по Иркутской области, в Иркутске вечером произошел несчастный случай на реке Ангара – 33-летний мужчина, катавшийся на сапборде, оказался на судовом ходу, что строго запрещено. Волной его отбросило к причалу, после чего течение затянуло спортсмена под плавучую конструкцию. Очевидцы достали мужчину из воды, но спасти его не удалось.

«Используйте спасательный жилет, избегать судовых ходов, не выходите на воду в темное время суток и учитывайте погодные условия. Инцидент произошел из-за нарушения этих требований», – напомнили в МЧС.

Ранее авария произошла в Шелеховском районе Иркутской области. На 18-м км трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись три машины, в результате чего пострадали люди, есть погибший.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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