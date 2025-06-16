Wildberries начнет продавать недвижимость

Площадка уже торгует дачными домами и автомобилями.

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries планирует добавить в свой ассортимент новый неожиданный товар – недвижимость. Об этом в интервью ТАСС рассказала основательница компании Татьяна Ким.

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего – мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», – сказала она.

Это не первый случай, когда Wildberries выходит за рамки традиционных категорий товаров: ранее в этом году площадка начала продавать дачные дома, бани и плавучие дома, а в 2024 году запустила продажу автомобилей.

Ранее стало известно, что Wildberries тестирует собственный книжный сервис. Он будет функционировать отдельно от основного сайта.