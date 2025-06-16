Братская компания на треть увеличила выпуск элементов мобильных зданий благодаря Фонду развития промышленности

Компания «Сава Сервис», базирующаяся в Братске, модернизировала и цифровизировала производство ключевых элементов мобильных зданий – блок-модулей. Новое оборудование позволяет выпускать на 34% больше продукции – до 2 100 единиц в год. Общие инвестиции в развитие предприятия составили 186 млн рублей, из которых в виде льготных займов 110 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 30 млн рублей – Фонд развития промышленности Иркутской области.

Новое высокотехнологичное оборудование позволяет создавать сложные профили до 4 метров, что расширяет технические возможности модульных зданий. Замена сварных соединений на гнутые элементы повышает надёжность конструкций, а автоматизация процессов раскроя, гибки и обработки снижает риск брака.

Помимо приобретения производственного оборудования компания внедрила современные ИТ-решения – системы управления жизненным циклом продукта (PLM), оперативного планирования (ERP) и управления производственными процессами (MES). Кроме того, компания интегрировала принципы бережливого производства на всех этапах, ведь она является участником федерального проекта «Производительность труда» (часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

«Для нас принципиально важным является то, что совместные программы федерального и регионального ФРП помогают обеспечить не только приобретение нового оборудования, но и внедрение самых прогрессивных ИТ-решений. Кумулятивный эффект от обновления производственных линий и управляющего ими программного обеспечения дает уверенность в том, что наши предприятия не просто сохранят, но увеличат свою долю на рынке», — заявил первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Для расширения возможностей проектирования и разработки компания приобрела и внедрила инженерное программное обеспечение от российской компании «Топ-системы». Система гибридного параметрического проектирования объединяет в себе функциональность 2D- и 3D-моделирования, позволяет создавать как параметрические, так и непараметрические чертежи и 3D-модели деталей и сборок, а также автоматизировала оформление конструкторской документации.

«Благодаря привлечению финансирования от Фондов развития промышленности мы смогли в короткие сроки реализовать масштабный проект автоматизации и цифровизации. Успешное завершение активной фазы участия в федеральном проекте «Производительность труда» открыло для компании новые перспективы, при этом мы продолжаем пользоваться бесплатными возможностями платформы Производительность.рф. По нашим оценкам, после выхода на проектную мощность производительность труда увеличится вдвое. При этом наша цель — не просто нарастить объемы, а предложить клиентам решения, которые упростят их работу. Гибридное 3D-моделирование ускоряет разработку индивидуальных проектов, а интеграция ERP- и MES-систем обеспечивает контроль качества на каждом этапе. Автоматизация позволила нам сократить сроки производства и повысить гибкость — теперь мы готовы к сложным и срочным заказам», – рассказал директор ООО Фирма «Сава Сервис» Сергей Сычёв.

Модульные сооружения, производимые предприятием, служат в качестве временных помещений различного назначения – жилых, офисных, торговых, мобильных медицинских пунктов, столовых, постов охраны и т.д. Срок службы мобильных зданий на основе таких конструкций – не менее 20 лет. Локализация производства продукции составляет 100%, используются отечественные сырье и материалы.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.