Booking и Airbnb могут запретить возвращаться в Россию

По мнению участников рынка, сервисы создают монополию и собирают личные данные россиян.

В России рассматривают возможность признания деятельности международных туристических агрегаторов Booking.com и Airbnb нежелательной. Об этом пишет профессиональный портал TourDom.ru.

По словам экспертов, Booking и Airbnb сохранили в России «спящие» дочерние структуры, что позволяет им быстро вернуться при изменении политической ситуации. Однако правительственная комиссия может ограничить их деятельность, если будет доказан вред российским инвесторам.

«В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами, с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок», – сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на форуме «Путешествуй!».

Некоторые специалисты считают, что отсутствие международных агрегаторов не навредит рынку, а позволит удержать в стране до 25% комиссий от бронирований. При этом отмечается, что российские аналоги уже обладают сопоставимыми технологиями.

Параллельно эксперты призывают обратить внимание на антиконкурентные практики среди местных агрегаторов, включая паритет цен, а также проблему нелегального размещения апартаментов.

Напомним, что отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить Booking и Airbnb. Иностранные бренды занимали по разным подсчетам от 60% до 80% рынка. Теперь же около половины оформлений номеров приходится на сайты гостиниц.