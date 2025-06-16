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Booking и Airbnb могут запретить возвращаться в Россию

По мнению участников рынка, сервисы создают монополию и собирают личные данные россиян.

В России рассматривают возможность признания деятельности международных туристических агрегаторов Booking.com и Airbnb нежелательной. Об этом пишет профессиональный портал TourDom.ru.

По словам экспертов, Booking и Airbnb сохранили в России «спящие» дочерние структуры, что позволяет им быстро вернуться при изменении политической ситуации. Однако правительственная комиссия может ограничить их деятельность, если будет доказан вред российским инвесторам.

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«В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами, с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок», – сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на форуме «Путешествуй!».

Некоторые специалисты считают, что отсутствие международных агрегаторов не навредит рынку, а позволит удержать в стране до 25% комиссий от бронирований. При этом отмечается, что российские аналоги уже обладают сопоставимыми технологиями.

Параллельно эксперты призывают обратить внимание на антиконкурентные практики среди местных агрегаторов, включая паритет цен, а также проблему нелегального размещения апартаментов.

Напомним, что отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить Booking и Airbnb. Иностранные бренды занимали по разным подсчетам от 60% до 80% рынка. Теперь же около половины оформлений номеров приходится на сайты гостиниц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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