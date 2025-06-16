Booking и Airbnb могут запретить возвращаться в Россию

По мнению участников рынка, сервисы создают монополию и собирают личные данные россиян.
В России рассматривают возможность признания деятельности международных туристических агрегаторов Booking.com и Airbnb нежелательной. Об этом пишет профессиональный портал TourDom.ru.
По словам экспертов, Booking и Airbnb сохранили в России «спящие» дочерние структуры, что позволяет им быстро вернуться при изменении политической ситуации. Однако правительственная комиссия может ограничить их деятельность, если будет доказан вред российским инвесторам.
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«В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами, с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок», – сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на форуме «Путешествуй!».
Некоторые специалисты считают, что отсутствие международных агрегаторов не навредит рынку, а позволит удержать в стране до 25% комиссий от бронирований. При этом отмечается, что российские аналоги уже обладают сопоставимыми технологиями.
Параллельно эксперты призывают обратить внимание на антиконкурентные практики среди местных агрегаторов, включая паритет цен, а также проблему нелегального размещения апартаментов.
Напомним, что отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить Booking и Airbnb. Иностранные бренды занимали по разным подсчетам от 60% до 80% рынка. Теперь же около половины оформлений номеров приходится на сайты гостиниц.