Как превратить умную колонку в домашний телефон?

МТС представила возможность подключать к Яндекс Станциям отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Теперь абоненты всех операторов могут звонить с умных колонок и принимать вызовы, не используя свой основной номер.

Номер активируется онлайн без физической сим-карты и дает возможность всем членам семьи пользоваться Яндекс Станцией как домашним телефоном. Тариф доступен практически во всех регионах присутствия МТС.

«В 2024 году мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через Яндекс Станцию. И мы видим востребованность этой функции – с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 миллионов минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей и выводят базовые услуги сотовой связи на новый уровень. В наших планах стать технологической платформой, которая будет сопровождать наших абонентов и помогать им в решении повседневных задач», — комментирует генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.