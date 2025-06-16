Иран назвал условия прекращения атак

Скорых переговорах ждать не стоит, предупреждают эксперты.

Несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, Иран заявил о готовности заключить ядерную сделку с США, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия при сохранении прав на мирный атом, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, подчеркнув, что Тегеран прекратит ответные удары, если Израиль остановит военные действия. Об этом пишет газета «Ведомости».

США заявили о непричастности к израильским атакам, но предупредили Иран о возможном ответе в случае угрозы американским интересам. Россия и Китай осудили действия Израиля, призвав к деэскалации. Тем временем из Ирана эвакуированы десятки иностранцев, включая российских граждан.

Эксперты отмечают, что переговоры по ядерной сделке маловероятны в ближайшее время, но Иран сохраняет возможность возобновить программу в будущем.

Напомним, что 13 июня 2025 года Израиль начал операцию «Нация львов» против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командным центрам. Целью атаки стали ключевые объекты ядерной программы, включая подземный центр в Натанзе, а также высокопоставленные военные и ученые. Иран ответил операцией «Суровое наказание», запустив сотни ракет и дронов по Израилю. Пострадали города Хайфа, Тель-Авив и Реховот, где были повреждены жилые дома и инфраструктура.