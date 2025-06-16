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Авиакомпания «Hunnu Air» возобновляет рейсы Иркутск-Улан-Батор

Рейсы дополнят существующее расписание «ИрАэро».

С 13 июня монгольский перевозчик «Hunnu Air» запускает регулярные рейсы из Иркутска в столицу Монголии. Полеты будут выполняться по пятницам один раз в неделю.

Новые рейсы дополнят существующее расписание авиакомпании «ИрАэро», увеличив возможности для посещения главных достопримечательностей Монголии – статуи Чингисхана, Зимнего дворца Богды-гэгэна и национального парка Горхи Тэрэлж.

«Это возобновление маршрута предоставит жителям Иркутска и туристам больше вариантов для знакомства с уникальной культурой и природой соседней страны», – сообщили в Telegram-канале иркутского аэропорта.

Напомним, что 11 июня открылся новый терминал внутренних линий в аэропорту Иркутска. Первым был принят рейс S7-5229, прибывший из Новосибирска. Пассажирам вручили памятные сувениры от авиаузла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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