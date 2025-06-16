Иркутские транспортные компании экономят время и деньги с помощью цифровых сервисов

Более 260 транспортных компаний из Иркутской области воспользовались специализированным цифровым инструментом для перевозчиков – ОТР «Транспорт».

ОТР – Это отраслевое решение, разработанное на базе платформы СберБизнес, помогает предпринимателям эффективнее организовать работу: управлять заявками, следить за финансовыми показателями, быстро оформлять документы и принимать решения на основе аналитики.

В 2024 году и первом квартале 2025 сервисом ОТР «Транспорт» воспользовались более 670 компаний из Иркутской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии. Иркутская область – в числе лидеров по активности использования сервиса.

По словам самих предпринимателей, подобные цифровые инструменты позволяют экономить время, упрощают процессы, а главное – делают бизнес прозрачнее. Многие отмечают, что особенно полезным стал доступ к аналитике и возможность отслеживать рыночную ситуацию: это помогает адаптироваться к изменяющимся условиям и быстрее реагировать на запросы клиентов.

С недавнего времени в сервисе появилась интеграция с крупной логистической платформой, что значительно упростило поиск подходящих заказов и повысило загрузку транспорта. Нововведение уже оценили многие региональные компании.

«Теперь видно полную картину своего бизнеса: от заявок до финансов. Раньше приходилось тратить кучу времени на «бумаги» и расчеты вручную, а теперь всё автоматизировано. Аналитика показывает, куда двигаться дальше, и позволяет вовремя подстраиваться под рынок», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбера.

«Сначала был скептичен. Казалось, все можно вести вручную. Но когда попробовал сервис, оказалось, что он действительно помогает. Меньше рутины, быстрее закрываются заказы, проще отслеживать, что происходит. Сейчас без него уже не представляю работу», – Александр Викторов, руководитель логистической компании из Иркутска.