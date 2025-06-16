Марина Седых возглавила попечительский совет Иркутского госуниверситета

Марина Седых единогласно избрана председателем Попечительского совета Иркутского государственного университета (ИГУ), она входит в состав совета с 2018 года.

Попечительский совет ИГУ объединяет всех, кто заинтересован в развитии вуза как ведущего центра подготовки специалистов в сфере естественных и гуманитарных наук.

– Я готова помогать ИГУ в роли председателя Попечительского совета. Возьму на себя консолидирующую, управляющую функцию. В университете уже разработана программа деятельности Попечительского совета на 2025-2026 годы, в которой прописаны обязательства всех попечителей. Важно реализовать их в полном объеме. Главная задача – содействие в развитии имиджа университета как современной и востребованной образовательной площадки, что позволит увеличить поток грамотных и целеустремленных абитуриентов, – сказала Марина Седых.

Одним из приоритетных направлений работы совета станет профориентация школьников. В качестве примера успешного сотрудничества Марина Седых отметила программы Иркутской нефтяной компании – «Академия ИНК» и профильные ИНК-Классы в Усть-Куте. Кроме того, ИНК поддерживает ИГУ, финансируя оснащение лабораторий и обучение магистрантов-химиков. В планах — проекты по привлечению школьников к сдаче ЕГЭ по химии и создание инженерных классов в школах региона.