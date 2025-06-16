Орешкин: Россия исчерпала текущую модель роста экономики

Максим Орешкин заявил, что текущая модель роста российской экономики исчерпала свои возможности, и для дальнейшего развития необходимо перейти на новую технологическую ступень.

Экономика России активно развивалась благодаря активизации ранее неиспользованного потенциала, в частности кадрового и производственного. Однако, по мнению заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, эта модель роста себя исчерпала.

«Вы не найдете столь низкого уровня безработицы, как в России, ни в одной крупной стране мира. Загрузка существующих мощностей также на высоком уровне», — отметил он в интервью журналу «Эксперт» перед Петербургским международным экономическим форумом.

Орешкин подчеркнул, что для продолжения развития экономика должна сделать шаг вверх, на следующую технологическую и организационную ступень.

Орешкин также заявил, что низкая безработица стала общемировой тенденцией и она «теперь с нами навсегда». По его мнению, то, как сейчас рассчитывается уровень безработицы, все меньше отражает ситуацию в экономике, поскольку трансформируется и формат занятости: «Все меньше людей работают от звонка до звонка. <...> Работа становится менее процессной и более проектной, то есть от случая к случаю».

Ранее Максим Орешкин заявлял, что дешевый труд в России останется в прошлом, поскольку зарплаты уже увеличились и будут продолжать расти. Он подчеркнул, что в текущих условиях повышение производительности труда становится единственным способом сохранить рентабельность бизнеса.