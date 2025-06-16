Крупнейшие российские банки готовятся к непростому году на фоне экономического торможения

Этот год будет сложным для крупнейших российских банков и сектора в целом, учитывая замедление экономического роста, заявил заместитель председателя и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС.

Тем не менее, Сбербанк намерен выполнить все заявленные цели стратегии на 2024–2026 годы и сохранить приверженность дивидендной политике. Ранее стратегия утверждалась на пять лет, но, по словам Скворцова, скорость изменений настолько возросла, что цели на более длительный срок стали неактуальными.

«Три года позволяют точнее понимать внешние условия, лучше определять задачи и оценивать их выполнение», — объяснил он.

Сбербанк действует в соответствии с целями стратегии, что видно по финансовым показателям: рентабельность капитала составляет 24%, на дивиденды стабильно направляется не менее 50%, а достаточность капитала по группе достигла 14% по итогам первого квартала. Для корректировки стратегии нет никаких предпосылок.

«Мы нацелены на достижение рентабельности капитала на уровне не ниже 22% в 2025 году. Это возможно при условии роста чистой прибыли в абсолютном размере по сравнению с уровнем 2024 года. По итогам первого квартала и пяти месяцев 2025 года мы идем с небольшим запасом, но вторая половина года будет сложнее», — отметил Скворцов.

В банковском секторе ситуация противоположная: прибыль за первые четыре месяца сократилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Я считаю, что по итогам года сектору будет очень трудно выйти на уровень 2024 года, скорее всего, результат будет ниже. Главная причина — резкое замедление экономического роста. Банки — важная часть экономики, и их показатели тесно связаны с общей динамикой ВВП и финансовым состоянием их клиентов», — пояснил он.