Скворцов: Пузырь на ипотечном рынке маловероятен из-за недоступности ипотеки

Заместитель председателя и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС сообщил, что для возникновения «пузыря» на ипотечном рынке отсутствует ключевое условие — доступная ипотека.

На данный момент сектор, напротив, сталкивается с ужесточением кредитных условий со стороны банков, рекордно высокими ставками на вторичном рынке и ограниченной доступностью программ господдержки на первичном рынке.

«Именно поэтому выводы ЦБ о пузыре кажутся несколько странными. <...> В своем исследовании ЦБ использовал методику иностранного банка, которая на текущем этапе минимально применима к российским реалиям», — пояснил Скворцов.

Ранее Центральный банк выражал обеспокоенность по поводу увеличения продаж недвижимости в рассрочку, что может привести к формированию пузыря на рынке жилья. По мнению ЦБ, рассрочка представляет значительные риски как для покупателей, так и для продавцов. Представитель Банка России отметил, что задолженность перед застройщиком не отражается в бюро кредитных историй, что может привести к неверной оценке долговой нагрузки и дефолтам при получении кредитов.

Дополнительные угрозы включают непрозрачные условия продажи, ухудшение экономической ситуации проектов и кредитные риски для застройщиков из-за недостаточной наполненности счетов эскроу. Регулятор рассматривает возможность введения регулирования этой практики, чтобы обеспечить прозрачность и защиту покупателей от скрытых переплат.