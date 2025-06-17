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60% иркутян хотели бы отдыхать от работы не менее четырех недель подряд

10 днями готовы ограничиться только 1% респондентов.

58% жителей Иркутска считают идеальным отпуск продолжительностью четыре недели и более. Только 1% респондентов готов ограничиться 10 днями отдыха, тогда как 13% предпочитают двухнедельный, а 17% – трехнедельный перерыв. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Гендерные различия показали, что женщины чаще довольствуются более короткими отпусками (15% выбирают две недели, 21% – три), тогда как мужчины чаще голосуют за месяц (34%) или более длительный отдых (27%). Молодежь до 35 лет склонна к двух- и трехнедельным каникулам, а иркутяне 35-45 лет чаще выбирают четырехнедельный и более продолжительный отпуск.

Ранее исследование сервиса SuperJob выявило разницу в стиле управления между поколениями X и Y среди иркутских работодателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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