Пузырь "зеленой" энергетики лопнул? Компании снова делают ставку на нефть

Западные нефтегазовые компании пересматривают свои инвестиции в возобновляемую энергетику, признавая их нерентабельными, и возвращаются к традиционному добывающему бизнесу, что может усилить конкуренцию для российских производителей на внешних рынках.

После нескольких лет активного интереса к "зеленой" энергетике, крупнейшие нефтегазовые компании вновь ориентируются на стабильные и высокие дивиденды, увеличивая инвестиции в добычу нефти и газа. Аналитики консалтинговой компании Kept отмечают, что это может означать начало нового цикла инвестирования в нефтяную сферу, передаёт газета "Ведомости".

Британская BP, например, сократила инвестиции в ВИЭ и увеличила вложения в нефтегазовые проекты. В 2025–2027 годах компания планирует нарастить инвестиции в добычу нефти и газа на 20% до $10 млрд в год. Shell также признала низкую рентабельность инвестиций в низкоуглеродную энергетику и сократит их до менее чем 10% от общего объема вложений.Американская ExxonMobil намерена увеличить общие инвестиции, увеличивая добычу нефти и газа, в то время как Chevron сократит инвестиции в низкоуглеродные проекты.

Аналитики Kept объясняют этот разворот необходимостью повышения эффективности капитальных вложений для предотвращения разрушения акционерной стоимости. При этом они прогнозируют, что цена на нефть будет снижаться до 2030 года. В этом году средняя цена составит $73 за баррель, что на 9% меньше, чем в 2024 году. В 2026 году она снизится до $69,2 за баррель, а к 2030 году — до $67,2 за баррель. В 2024 году средняя цена Brent была $80,5 за баррель.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в нефтяную отрасль в 2024 году уменьшились на 1%, составив $605 млрд. Для сравнения, в 2015 году инвестиции достигали $818 млрд. В докладе World Energy Investment 2025, опубликованном в начале июня, агентство сообщило, что в этом году капитальные вложения в отрасль из-за низких цен на нефть снизятся до $535 млрд, что на 11% меньше. В то же время, капитальные вложения в возобновляемую энергетику в 2025 году, по прогнозу МЭА, увеличатся на 3% до $780 млрд.

Руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков отмечает, что в последние годы развернулась серьезная дискуссия о перспективах мировой нефтяной отрасли, полюсами которой выступают МЭА и ОПЕК. МЭА активно лоббирует политические тезисы, связанные с энергетическим переходом и зеленой повесткой, предрекая спад традиционной углеводородной энергетики, говорит он.

«Мы не вполне разделяем радикальную точку зрения МЭА и полагаем, что новый инвестиционный цикл (в нефтяной отрасли. – «Ведомости») действительно должен начаться», – отмечает Малков. В противном случае мировая экономика рискует столкнуться с дефицитом предложения нефти на среднесрочном горизонте планирования, предупреждает аналитик.

Напомним, что согласно из ежегодному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мир стоит на пороге новой эры в сфере электроэнергии, поскольку пик спроса на ископаемое топливо ожидается к концу текущего десятилетия. Эти изменения могут стимулировать инвестиции в зеленую энергетику. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль считает, что такая перспектива «перенесет нас в совершенно иной энергетический мир». Согласно сценарию агентства, мировое потребление нефти достигнет своего пика к 2030 году, составив 102 млн баррелей в сутки, а к 2035 году сократится до 99 млн баррелей в сутки. Аналитики связывают это снижение главным образом с ростом использования электромобилей и мерами по борьбе с изменением климата. Избыточные запасы ископаемого топлива могут привести к снижению цен на него и способствовать увеличению инвестиций в экологически чистую энергию, считают в МЭА.