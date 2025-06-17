Аренда жилья в России резко дорожает с началом летнего сезона

В июне 2025 года ставки долгосрочной аренды в крупных городах России выросли на 2,5%, при этом спрос увеличился на 25% по сравнению с весенними месяцами. Наибольший рост цен зафиксирован в курортных городах: Калининграде, Махачкале, Севастополе и Сочи ставки подскочили более чем на 10%, в Санкт-Петербурге – на 7%. Данные приводит «Циан Аналитика».

Эксперты отмечают, что летний сезон аренды начался раньше обычного – все меньше людей откладывают поиск жилья на осень. При этом предложение сокращается: в 27 из 40 городов количество доступных квартир уменьшилось, особенно заметно в Ульяновске, Ставрополе и Набережных Челнах. Однако по сравнению с прошлым годом выбор арендного жилья остается на 70% больше, что пока предотвращает острый дефицит.

«В летние месяцы ставки аренды продолжат увеличиваться вместе со спросом. При этом их рост будет не таким сильным, как в предыдущие два года – на 12-15%. Фактически он может лишь компенсировать снижение, которое наблюдалось с осени прошлого по май этого года, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики» – Причины таких ожиданий – замедление экономики и роста доходов населения».

Ранее стало известно, что спрос на посуточную аренду жилья в июньские праздники вырос на 30%. Чаще всего россияне едут в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.