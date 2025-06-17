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Курс доллара на отметке 78,5: что влияет на укрепление рубля?

Курс доллара снова опустился до отметки 78,5 рубля. Банк России опубликовал курсы валют на вторник, 17 июня. По данным регулятора, рубль значительно подешевел к евро, но немного укрепился к другим ключевым валютам. Официальные курсы на 17 июня: доллар — 78,5067 руб., евро — 90,9438 руб., юань — 10,8979 руб., гонконгский доллар — 10,0187 руб.

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Сырьевой фактор с прошлой пятницы значительно улучшился для рубля благодаря резкому подорожанию нефти, вызванному обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако положительное влияние на приток иностранной валюты от экспорта проявится лишь через несколько месяцев, поскольку сейчас он остается на относительно низком уровне из-за предыдущего падения нефтяных цен.

«Импорт восстанавливается недостаточно быстро, чтобы существенно увеличить спрос на иностранную валюту. Это связано с относительно слабой потребительской активностью, на которую продолжают оказывать давление жесткие денежно-кредитные условия», – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

Таким образом, на российском валютном рынке способно сохраняться равновесие между спросом на валюту и ее предложением, делают выводы эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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