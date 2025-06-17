Каждый третий работник в Иркутске страдает от синдрома самозванца

Чувство неуверенности в своих достижениях провоцируют сложные задачи, публичные выступления и похвала коллег.

32% жителей Иркутской области сомневаются в своих профессиональных навыках, а 48% считают свои успехи результатом удачи, а не компетенций. Чаще всего неуверенность проявляют молодые специалисты до 34 лет (40-52%) и женщины, которые в 1,5 раза чаще мужчин боятся «разоблачения» как непрофессионалов. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru и социальная сеть «Сетка».

Основными триггерами синдрома становятся сложные задачи (31%), публичные выступления (26%) и похвала перед коллегами (25%).

Для борьбы с неуверенностью иркутяне выбирают обучение (40%) и обратную связь от руководства (30%), тогда как коучинг и советы друзей считают малоэффективными. Интересно, что с возрастом и ростом опыта проявления синдрома значительно уменьшаются – после 35 лет только 15-28% работников продолжают испытывать сомнения.