Инфляция как главный враг: Набиуллина о том, что съедает потенциал экономики

«То, что действительно препятствует развитию реального сектора, я в этом убеждена, это высокая инфляция», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Рост общего уровня цен в экономике неизбежно ведет к увеличению издержек компаний на материалы, оборудование и оплату труда. Она отметила, что при высокой инфляции не бывает доступных ставок: даже если ключевая ставка снижается, реальные рыночные ставки остаются высокими, и стабильного курса национальной валюты тоже не бывает.

«Компаниям сложно что-то планировать вперед, а для бизнеса это очень важно. По сути, инфляция съедает потенциал экономики. Поэтому наша цель — затормозить инфляцию и дать развиваться реальному сектору экономики. Эти задачи не противоречат друг другу, более того, они соответствуют друг другу», — резюмировала глава регулятора.

Напомним, 6 июня Банк России впервые за три года объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. На совете директоров обсуждались два варианта: сохранить ставку на прежнем уровне или снизить её. Несмотря на принятое решение о снижении, регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Аналитики подчеркивают, что «снижение до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян».