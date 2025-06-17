Смогут ли Штаты помирить Иран и Израиль?

Иран и Израиль, вероятно, достигнут соглашения о прекращении огня, но сначала им придется какое-то время сражаться. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп перед поездкой на саммит G7 в Канаде.

«Думаю, пришло время для сделки, и мы посмотрим, что произойдет. Иногда нужно пройти через борьбу, но мы увидим, как сложится ситуация», — добавил он. Трамп пообещал продолжить военную помощь Израилю, но не ответил, просил ли он израильские власти приостановить удары по Ирану.

Перед поездкой в Канаду Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран и Израиль заключить соглашение для мира на Ближнем Востоке. Он заявил, что заставит стороны пойти на сделку, как это якобы произошло с Индией и Пакистаном после майских столкновений (Индия опровергла посредничество), передаёт газета "Ведомости".

США косвенно причастны к атакам Израиля на Иран, и, по мнению эксперта Николая Бобкина, у администрации Трампа может отсутствовать четкий план действий на случай эскалации. Американцы могут быть втянуты в конфликт на стороне Израиля, и Вашингтон пытается создать комфортные условия для предотвращения этого сценария. «Проблема в том, насколько Нетаньяху готов прислушиваться к их рекомендациям», — отметил Бобкин.

Израилю вряд ли удастся втянуть США в прямой конфликт с Ираном, но Вашингтон продолжит поддерживать его вооружениями и разведданными, считает Дмитрий Новиков из НИУ ВШЭ. У Белого дома нет плана действий на Ближнем Востоке, поэтому Нетаньяху продолжит играть активную роль, а США не будут давить на израильтян для прекращения боевых действий. Вашингтон постарается сдерживать эскалацию, придерживаясь стратегии «минимизации потерь», что позволит Тель-Авиву сохранить свободу действий, пояснил Новиков.

В интервью ABC News Трамп заявил, что открыт для посредничества российского президента Владимира Путина в ирано-израильском конфликте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы оказать посреднические услуги.

Ирано-израильский конфликт начался после того, как 13 июня ВВС Израиля нанесли удар по иранским объектам. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание III», атаковав израильские объекты. Тегеран отказался от переговоров о прекращении огня, пока его территория находится под ударами. Новиков считает, что агрессивные действия Израиля не оставили Ирану другого выбора, кроме создания ядерной бомбы.