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Иран и Израиль: новая волна атак и обострение конфликта

Иран начал новую волну ракетных и беспилотных ударов по Израилю, как сообщается в телеграм-канале, связанном с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько минут назад началась девятая волна операции «Истинное обещание-3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», — говорится в заявлении КСИР.

КСИР утверждает, что уничтожил израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия с помощью беспилотников и публикует фотографии горящего НПЗ в израильской Хайфе. За последние 72 часа Иран совершил удары с использованием 545 беспилотников, передаёт РБК.

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В то же время, президент Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем. Спасатели работают на местах падения ракет в Тель-Авиве, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели и подтверждает запуск ракет из Ирана.

Израиль завершил первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана, ликвидировав более десятка высокопоставленных военных и повредив военные базы и ядерные объекты Ирана. Иран, в свою очередь, наносил удары по израильской территории, в том числе по НПЗ в Хайфе.

Согласно The Wall Street Journal, Иран готов к переговорам, если США не будут участвовать в израильских атаках. Однако, по данным Reuters, Тегеран отказался от переговоров о прекращении огня, пока Израиль продолжает обстрелы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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