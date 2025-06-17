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Трамп призывает к немедленной эвакуации из Тегерана: что стоит за этим шагом?

Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, подчеркивая, что Иран должен был подписать предложенную им сделку.

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«Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова!» — заявил Трамп.

На саммите G7 в Канаде президент США отметил: «Я дал Ирану 60 дней, и они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло». Он также сообщил, что находится в постоянной связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и уверен, что соглашение будет подписано в ближайшее время, передаёт РБК. По его мнению, для Ирана было бы глупо не заключить его.

Чиновник Белого дома связал призыв Трампа к эвакуации с необходимостью для Ирана срочно начать переговоры, сообщает CNN. По словам источника телеканала, Трампу регулярно докладывали о ситуации госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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