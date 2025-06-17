Иркутская область заняла 43 место в России по благосостоянию населения

На одну зарплату жители региона могут себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов РИА Новости по уровню доходов населения в 2024 году. В ЯНАО соотношение медианных доходов к стоимости потребительской корзины достигло 3,94, в НАО – 3,74. Чукотский автономный округ занял третье место с показателем 3,21, следом расположились Магаданская область и Москва.

Иркутская область заняла 43 место (1,85), Новосибирская область на 22-м (2,02), Красноярский край на 31-м (1,93). Республика Бурятия на 72 месте (1,58).

На фоне роста экономики реальные доходы россиян увеличились на 8,4%, а уровень бедности снизился до 7,2%. Однако разрыв между регионами остается значительным: в Ингушетии, замыкающей рейтинг, медианные доходы в 3,5 раза ниже, чем в ЯНАО, а доля бедного населения достигает 25,6%. Наименьший уровень бедности зафиксирован в ЯНАО и Санкт-Петербурге (3,5%).

Ранее стало известно, что большинство иркутян копят деньги в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 38% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% – в евро, а 22% – китайских юанях.