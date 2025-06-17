Потребление электроэнергии в Иркутской области выросло на 8,7% по итогам 2024 года

В 2024 году электростанции Иркутской области произвели 74 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. При этом объем потребления вырос на 8,7%, до 72,6 млрд кВт.ч, сообщает Иркутскстат.

Электроэнергия в Иркутской области вырабатывается на 14 ТЭС (3958 МВт) и 4 ГЭС (9187 МВт). Из них 11 ТЭС входят в состав ООО «Байкальская энергетическая компания», одна ТЭС в Байкальске принадлежит ООО «Теплоснабжение», а две ТЭС в Усть-Илимске и Братске принадлежат АО «Группа ИЛИМ». Из четырех ГЭС крупнейшие — Братская (4500 МВт), Усть-Илимская (3840 МВт) и Иркутская (761 МВт) — находятся в собственности ООО «ЭН+ ГИДРО». Мамаканская ГЭС мощностью 86 МВт, расположенная в п. Мамакан Бодайбинского района, работает в составе АО "Витимэнергосбыт".

Лидерами в производстве электроэнергии являются ООО «ЭН+ ГИДРО» и ООО «Байкальская энергетическая компания». Остальная часть производства принадлежит предприятиям, использующим электроэнергию в своей производственной деятельности, в основном в добывающих отраслях и нефтесервисе.

Особенностью энергосистемы региона является преобладание выработки электроэнергии на ГЭС, составляющее более 75%.

Объем потребления электроэнергии за год увеличился на 8,7%, достигнув 72,6 млрд кВт.ч. Основными потребителями являются обрабатывающие производства (51,5% общего объема), население (14,1%), организации транспортировки и хранения (6,1%), обеспечивающие тепло- и электроэнергией (5,2%), и добывающие предприятия (4,8%). Доля остальных потребителей незначительна.

Напомним, из-за энергодефицита на юге Иркутской области введён полный запрет на майнинговую деятельность сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в регионе, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт – на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт – на юге региона. В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии. Однако пока эти мощности, как показывает практика, не перераспределяются.