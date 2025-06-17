Что значит для инвестора переход экономики РФ на следующую технологическую ступень?

Заявления Кремля о недопустимости замедления экономического роста отражают попытку властей удержать баланс между необходимостью структурных реформ и сохранением устойчивости текущей модели развития, считают аналитики Freedom Finance Global.

Слова главы пресс-службы Администрации президента (АП) Дмитрия Пескова о «живых дискуссиях» в экономическом блоке подтверждают, что власти признают, что экстенсивный потенциал роста, обусловленный посткризисным восстановлением и госстимулом постепенно исчерпывается.

А высказанный заместителем председателя АП Максимом Орешкиным тезис о переходе на следующую технологическую ступень указывает на стратегический сдвиг, поэтому акцент в будущем, вероятно, будет сделан на повышение производительности труда, внедрение ИИ, модернизацию и роботизацию промышленности, и переориентацию на внутренние инвестиции.

Однако даже официальные прогнозы (рост ВВП на 1–2% по версии ЦБ и до 2,5% по оценке Минэкономразвития) говорят о более умеренной динамике по сравнению с 2024 годом. Это следствие высоких процентных ставок, дефицита рабочей силы и снижения эффекта бюджетного импульса.

«Для инвесторов это сигнал, что краткосрочный драйв экономического роста теряет инерцию и внимание следует переключать на отдельные сектора с высоким инновационным и экспортным потенциалом, и прежде всего на ИТ, энергетику, машиностроение и логистику. Одновременно это повышает значимость фундаментального анализа, так как широкий рынок будет расти не фронтально, а точечно. По нашим прогнозам, темпы роста российской экономики по итогам 2025 года замедлятся более чем вдвое — до 1,5–1,7%», – резюмирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.